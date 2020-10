Новый альбом певица считает самым откровенным в своей карьере. Ранее она выпустила три сингла с пластинки «Airtime» , «A Love Like That» и «Leaving the Mountains» . Всего в релиз вошло десять треков.

Британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8». Это первый полноформатный релиз артистки с 2016 года.

Кэти Мелуа прославилась после выхода ее первого альбома «Call Off the Search» в 2003 году, который разошелся тиражом 1,8 млн копий. Вторая пластинка певицы — «Piece by Piece» 2005 года — оказалась четырежды платиновой. К 2006 году Мелуа стала самой продаваемой женщиной-артисткой в Великобритании и всей Европе.