Британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выпустила новый альбом «Album No. 8». Это первый полноформатный релиз артистки с 2016 года.

Новый альбом певица считает самым откровенным в своей карьере. Ранее она выпустила три сингла с пластинки «Airtime», «A Love Like That» и «Leaving the Mountains». Всего в релиз вошло десять треков.