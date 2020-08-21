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Послушайте новый сингл Кэти Мелуа «Leaving the Mountains»

Илья Голубев
Сегодня в 16:01

Британская певица грузинского происхождения Кэти Мелуа выпустила сингл «Leaving the Mountains» с ее следующего, восьмого по счету альбома — «Album No. 8», который выйдет уже 16 октября.

Грядущий альбом певица считает самым откровенным в своей карьере. Ранее она выпустила еще два сингла с пластинки: «Airtime» и «A Love Like That».

35-летняя Кэти Мелуа прославилась после выхода ее дебютного альбома «Call Off the Search» в 2003 году, который продался в количестве 1,8 млн копий. Вторая пластинка певицы — «Piece by Piece» 2005 года — оказалась четырежды платиновой. В итоге уже в 2006 году Кэти стала самой продаваемой женщиной-артисткой в Великобритании и всей Европе.

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