Feduk ездит на мотоцикле и поет в лесу в новом клипе «Краски»

В клипе Feduk ездит на мотоцикле, танцует в лесу и поет на пляже для девушки, которая плачет в одиночестве.

Режиссером ролика выступил Михаил Пунга, музыку спродюсировал Vacio, ранее работавший с Feduk над песней «Друзья».

В сентябре у певца должен был выйти новый альбом, полностью спродюсированный группой Cream Soda. Feduk рассказал, что на нем будут и хаус, и трэп, и R’n’B, и, возможно, грайм. Альбом по-прежнему не увидел свет, и новостей о его выходе пока тоже нет.