перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
shbs/Pixabay Образ жизни петербуржцев изменился из‑за пандемии меньше, чем у жителей других городов мира
Образ жизни петербуржцев изменился из‑за пандемии меньше, чем у жителей других городов мира 3:55
НАСА выделит 370 млн долларов на космический 4G и аппараты для исследования кратеров Луны 3:18
Financial Times: «Ремдесивир» и «Интерферон» почти бесполезны при борьбе с коронавирусом 2:41
Дональд Трамп заявил, что популярнее его в мире только Иисус Христос 1:47
Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм 1:05
sohrani0/Twitter Роспотребнадзор почти полгода блокирует сайты с тестом песни «Это царь, это шок, это рэп войска»
Роспотребнадзор почти полгода блокирует сайты с тестом песни «Это царь, это шок, это рэп войска» 0:17
Lufthansa Technik опровергла сообщение об отказе рабочих обслуживать самолет Александра Лукашенко Вчера в 23:15
В Финляндии предложили сажать в тюрьму за дикпики, отправленные без спроса Вчера в 22:45
В Иннополисе построят полмиллиона квадратных метра жилья. Проект разработало бюро T+T Architects Вчера в 22:43
«Тотальный диктант» и Google проведут онлайн-марафон. Его темой станет космос Вчера в 22:05
В Подмосковье запретят с 17 октября посещать клубы и рестораны в ночное время из‑за пандемии Вчера в 21:55
Myriams-Fotos/Pixabay СК отказался расследовать дело гомосексуального мужчины о разглашении персональных данных
СК отказался расследовать дело гомосексуального мужчины о разглашении персональных данных Вчера в 21:32
Москвичей перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток Вчера в 21:22
«Открытые медиа»: Тихановской предлагали освободить мужа в обмен на призыв прекратить протесты Вчера в 21:17
Врач назвал главные причины смерти работников в офисе Вчера в 20:59
Вход в бары по QR-коду, новый клип Noize MC и Монеточки и другие новости дня Вчера в 20:49 Дайджест
Peter Kasprzyk/Unsplash В Челябинске таксистов обязали отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы
В Челябинске таксистов обязали отвозить пациентов с подозрением на COVID-19 в больницы Вчера в 20:45
В Петербурге создали первую в России инвалидную коляску для экстремального вождения Вчера в 20:05
Найденную с помощью пакетика чая утечку воздуха на МКС устранят поролоном и пленкой Вчера в 19:56
И.о. президента Киргизии подал в отставку через несколько часов после отставки президента Вчера в 19:49
Отключить рекламу

Образ жизни петербуржцев изменился из‑за пандемии меньше, чем у жителей других городов мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:55

Жители Петербурга ведут почти такой же образ жизни во время пандемии, как и вели до, сообщил «Яндекс» со ссылкой на исследование активности в разных городах мира.

Аналитики рассмотрели данные о 42 городах и обнаружили, что меньше всего коронавирус повлиял на жителей Петербурга, Стамбула и Стокгольма — в этих городах привычная активность сохранилась на 91%. В Москве, которая разделила восьмую строчку рейтинга с Будапештом — только на 80%.

Также в топ-5 самых активных городов попали Минск, София (оба — 90%), Баку (87%), Белград (85%) и Нур-Султан (84%). Меньше всего на себя похожи во время пандемии Мельбурн и Лос-Анджелес — там активность снизилась до 45%.

Коронавирусные ограничения в Петербурге, впрочем, сохранятся как минимум до 29 ноября. В городе требуют ношение масок в транспорте и магазинах, запрещают массовые мероприятия для несовершеннолетних и рекомендуют горожанам самоизоляцию.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
хип-хоп
Boulevard Depo
Уникальный флоу от талантливого и необычного рэпера
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить