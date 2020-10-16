Образ жизни петербуржцев изменился из‑за пандемии меньше, чем у жителей других городов мира

Жители Петербурга ведут почти такой же образ жизни во время пандемии, как и вели до, сообщил «Яндекс» со ссылкой на исследование активности в разных городах мира.

Аналитики рассмотрели данные о 42 городах и обнаружили, что меньше всего коронавирус повлиял на жителей Петербурга, Стамбула и Стокгольма — в этих городах привычная активность сохранилась на 91%. В Москве, которая разделила восьмую строчку рейтинга с Будапештом — только на 80%.

Также в топ-5 самых активных городов попали Минск, София (оба — 90%), Баку (87%), Белград (85%) и Нур-Султан (84%). Меньше всего на себя похожи во время пандемии Мельбурн и Лос-Анджелес — там активность снизилась до 45%.

Коронавирусные ограничения в Петербурге, впрочем, сохранятся как минимум до 29 ноября. В городе требуют ношение масок в транспорте и магазинах, запрещают массовые мероприятия для несовершеннолетних и рекомендуют горожанам самоизоляцию.