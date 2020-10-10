В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца ноября

В Петербурге продлили ограничения, связанные с распространением коронавируса, вплоть до 29 ноября, сообщила пресс-служба администрации города.

Среди обязательных правил — масочный режим в транспорте и объектах торговли и карантин для вернувшихся из‑за границы. Кроме того, власти рекомендуют горожанам не покидать жилье без крайней необходимости, а гражданам старше 65 лет по возможности перейти на самоизоляцию.

В городе запрещены массовые мероприятия для несовершеннолетних. Горожанам не разрешается посещать зоопарки, ночные клубы, бары и развлекательные центры. Работодателей просят перевести часть сотрудников на удаленный режим.

Губернатор Александр Беглов продлил до конца ноября выплаты ежемесячных пособий на школьников, для их получения родителям не нужно будет обращаться в МФЦ.

Ранее вице-губернатор города Евгений Елин предупреждал, что ограничения ужесточат, если граждане и организации не будут соблюдать санитарные предписания.

9 октября в России впервые зафиксировали более 12 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. В Москве зарегистрировали 3701 зараженного, в Петербурге заболели 469 человек.