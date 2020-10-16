Financial Times: «Ремдесивир» и «Интерферон» почти бесполезны при борьбе с коронавирусом

Популярные препараты, использующиеся для лечения коронавируса, почти не влияют на снижение смертности от инфекции в больницах, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среди проанализированных лекарств, не сумевших доказать высокую эффективность — «Ремдесивир», «Интерферон», «Гидроксихлорохин» и «Лопинавир». В начале пандемии COVID-19 Минздрав России рекомендовал заболевшим использовать рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир — тогда ВОЗ уже отмечал неочевидность их действия.

14 октября Минздрав зарегистрировал «Ремдесивир» российского и импортного производства как лекарство для лечения коронавирусной инфекции. Ранее использование этого препарата также одобрили в других странах, в том числе в США, Японии, Корее, Индии, Великобритании и Израиле.

Изначально «Ремдесивир» создали для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. В начале октября лекарство использовали при лечении от COVID-19 президента США Дональда Трампа — он выздоровел в прошлой неделе.