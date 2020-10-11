Врач заявил, что Трамп больше не заразен

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент США больше не считается распространителем коронавирусной инфекции, передает The New York Times.

Медик отметил, что на десятый день после появления симптомов у Трампа не было повышенной температуры уже больше суток. Специалист намерен отслеживать состояние политика по мере его возвращения к работе.

По словам Конли, Трампа теперь можно вывести из карантина. Был ли последний тест президента на COVID-19 отрицательным, врач не уточнил.

2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом с женой Меланией. Днем ранее пара сдала экстренный тест после того, как заболевание было обнаружено у советницы президента Хоуп Хикс.

На прошлой неделе СМИ писали, что некоторые показатели здоровья президента «внушают сильное беспокойство», а его лечащий врач заявил, что Трампу назначили дексаметазон — стероидный препарат, который применяют в лечении тяжелых пациентов. Однако через некоторое время американский лидер рассказал об улучшении здоровья и намерении вернуться в предвыборную гонку в ближайшее время.

Пока политик находился на лечении, сувенирный магазин Белого дома начал продавать монету посвященную «победе президента США Дональда Трампа над коронавирусом». Стоимость коллекционного предмета составила 100 долларов.