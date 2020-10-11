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Врач заявил, что Трамп больше не заразен

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент США больше не считается распространителем коронавирусной инфекции, передает The New York Times.

Медик отметил, что на десятый день после появления симптомов у Трампа не было повышенной температуры уже больше суток. Специалист намерен отслеживать состояние политика по мере его возвращения к работе.

По словам Конли, Трампа теперь можно вывести из карантина. Был ли последний тест президента на COVID-19 отрицательным, врач не уточнил.

2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом с женой Меланией. Днем ранее пара сдала экстренный тест после того, как заболевание было обнаружено у советницы президента Хоуп Хикс.

На прошлой неделе СМИ писали, что некоторые показатели здоровья президента «внушают сильное беспокойство», а его лечащий врач заявил, что Трампу назначили дексаметазон — стероидный препарат, который применяют в лечении тяжелых пациентов. Однако через некоторое время американский лидер рассказал об улучшении здоровья и намерении вернуться в предвыборную гонку в ближайшее время.

Пока политик находился на лечении, сувенирный магазин Белого дома начал продавать монету посвященную «победе президента США Дональда Трампа над коронавирусом». Стоимость коллекционного предмета составила 100 долларов.

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