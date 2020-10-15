Британский музыкант Джеймс Блейк выпустил новый ЕР «Before», состоящий из четырех песен. Послушать мини-альбом можно в Apple Music, Spotify и YouTube.

На ЕР Блейк вернулся к клубному стилю, который музыкант использовал раньше будучи диджеем. Говоря о новом мини-альбоме Блейк заявил, что «наконец-то обрел уверенность в том, что может использовать свой голос вместе с танцевальными ритмами».

Блейк также выпустил видеоряд к каждому из треков. Заглавная песня получила воплощение, состоящее из видеонарезки, на которой артисты танцуют на карантине в домашних условиях.