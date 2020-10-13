Самый высокооплачиваемый русскоязычный тиктокер выпустил клип «Fendi»

Видео в необычном для сети формате Cinemascope Original (2,55:1) поставил режиссер Михаил Кумаров. Оператором выступил Алексей Янков . За сутки клип набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Самый высокооплачиваемый русскоязычный тиктокер Рахим Абрамов , выступающий на музыкальной сцене под ником Rakhim, снял клип на свой трек «Fendi».

Хип-хоп трек отсылает к творчеству других рэперов и изобилует названиями дорогих брендов — они упоминаются в рассказе о пути музыканта к успеху и роскоши. «Забрал Fendi худи, она классно сидит, так идет под мои кудри, я прекрасен на вид», — поет Rakhim.

Рахим Абрамов стал лидером первого рейтинга Forbes, посвященного самым высокооплачиваемым русскоговорящим пользователям TikTok. По данным издания, Абрамов заработал в соцсети более 10 млн рублей.