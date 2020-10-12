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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых русскоязычных тиктокеров

Семён Гудошников
Сегодня в 12:02

Forbes составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых русскоговорящих пользователей TikTok. Для этого журнал проанализировал профили и доходы 50 популярных тиктокеров. В список не включали блогеров, музыкантов и знаменитостей, которые прославились за пределами TikTok, — например, Клаву Коку, Катю Адушкину и Марьяну Ро.

На первом месте оказался 22-летний уроженец Узбекистана Рахим Абрамов, который привлек 9,5 млн подписчиков и заработал в соцсети 10,47 млн рублей. На втором месте — 21-летняя Дина Саева из Таджикистана, абсолютный лидер русскоязычного сегмента по количеству подписчиков (16 млн человек), заработавшая 4,93 млн рублей. Топ-3 замыкает 23-летний белорус Алексей Савко с 6,5 млн подписчиков и доходом в TikTok в 4,81 млн рублей.

Также в рейтинг попали 18-летняя Юлия Гаврилина (7,2 млн подписчиков; 3,32 млн рублей), 18-летняя Валентина Карнаухова (9,1 млн подписчиков; 3,21 млн рублей), 18-летний Даня Милохин (8,6 млн подписчиков; 2,87 млн рублей), 23-летние братья-близнецы Кирилл и Артем Верзаковы (6,9 млн подписчиков; 2,56 млн рублей), 24-летняя Анна Калашник (4,7 млн подписчиков; 2 млн рублей), 20-летняя Аня Покровская (7,1 млн подписчиков; 1,92 млн рублей) и 20-летняя Диана Дмитриева (6,5 млн подписчиков; 1,44 млн рублей).

Основатель агентства по работе с блогерами WildJam отметил, что тикток-рынок только стартовал. Сейчас, по его оценке, топовые тиктокеры получают 300–500 тыс. рублей в месяц, хотя еще полгода назад эта цифра была на порядок меньше.

В августе Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров в мире. Лидером стала 19-летняя американка Эддисон Рей Истерлинг, которая заработала около 5 млн долларов.

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