По мнению интернета, один из вариантов идеального свидания — собрать вместе набор LEGO. Мы с этим согласны, поэтому попросили ведущего канала Land Of LEGO Александра Каныгина подобрать восемь наборов конструктора, которые можно собрать вдвоем.

Микки Маус и Минни Маус

Идеальный набор для уютного домашнего вечера и ностальгия на максималках: милейшие, знакомые с детства Микки и Минни Маус, мультипликационная тематика, книжка с кадрами из первых мультиков в комплекте. Спорить, кто что будет собирать, не придется — каждый может взять себе по модели. Фото не передают реальных габаритов, а меж тем высота мышей — 36 сантиметров (заранее освободите место на полке). Этим набор и примечателен — LEGO обычно не выпускает сборные фигуры, да еще и такого размера.

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Кости динозавра

Набор серии Ideas, то есть тему для него предложил фанат конструктора. В коробке почти настоящие, но сильно уменьшенные копии скелетов тираннозавра, трицератопса и птеранодона. Это не просто самые узнаваемые динозавры: все три животных жили в один период и, если так можно выразиться, плотно взаимодействовали друг с другом. Например, тираннозавры регулярно ели смирных трицератопсов. Выбирайте себе по динозавру и собирайте.

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The Beatles

Новая линейка LEGO Art подойдет тем, кому классический конструктор надоел или вообще не интересен. Ее наборы больше похожи на пазлы: изображения собираются сразу в рамках, потом их можно повесить на стену. Версия с The Beatles хороша тем, что портреты участников группы собираются по отдельности.

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Мандалорец и Малыш

Самая красивая пара конца прошлого года. Да, на сборку охотника за головами и его подопечного не уйдет много времени — в них всего 295 деталей. Зато после сборки фигурками можно поменяться и поставить их, например, на рабочий стол — на память о чудесном вечере.

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Шахматы

Классика. Собрав фигуры и доску, можно сыграть несколько партий. Пешки и ладьи из набора можно бесконечно кастомизировать, примеряя им разные головы и украшая различными элементами. Это же конструктор!

Nintendo Entertainment System

Выбор тех, кто когда‑то заигрывался в 8-битные игры на пузатом мерцающем телевизоре. В наборе есть и он (вы еще помните эти неудобные ручки переключения каналов?), и классическая приставка NES, известная у нас как «Денди». Если покрутить ручку на боку телевизора, изображение «оживет»: Марио отправится на поиски Принцессы.

Фигурки миньонов и их дом

Изначально помощники злодея в анимационном фильме «Гадкий я», миньоны, быстро добились популярности и обзавелись собственным мультфильмом. Детали в фигурках из набора можно постоянно менять местами, получая все новые версии персонажей. Так что во время сборки можете воровать друг у друга элементы — это вполне в духе миньонов.

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Косой переулок из «Гарри Поттера»

Огромный — целый метр в длину в собранном виде — набор можно собирать и вчетвером. Знаменитая улица из книг о юном волшебнике состоит из четырех отдельных зданий, поэтому работы хватит на всех. Главное — найти вместительный стол для всех деталей. Тут есть и «Лавка Олливандера», и магазин «Все для квиддича», и «Кафе-мороженое Флориана Фортескью», и другие памятные уголки. Компоновать дома можно по-разному: например, поставить один на другой и получить «косой небоскреб».