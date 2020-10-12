Одному из лауреатов премии Нобеля по экономике пришлось будить второго, чтобы сообщить ему о победе

Экономисту Роберту Уилсону — ставшему накануне лауреатом премии памяти Альфреда Нобеля по экономике — пришлось посреди ночи отправиться домой к своему коллеге и соседу Полу Милгрому, с которым он разделит награду Шведского банка, чтобы разбудить его и рассказать о победе.

Когда Нобелевский комитет не смог связаться с Милгромом, так как была уже глубокая ночь, Уилсон решил сам пойти к нему и стучаться в дверь до тех пор, пока тот не проснется. «Он выключил телефон, чтобы хорошо выспаться ночью, так что кто‑то должен был его разбудить. А он живет через дорогу, так что я пошел и постучал в дверь», — рассказал Уилсон в интервью сайту Нобелевской премии.