Одному из лауреатов премии Нобеля по экономике пришлось будить второго, чтобы сообщить ему о победе

Экономисту Роберту Уилсону — ставшему накануне лауреатом премии памяти Альфреда Нобеля по экономике — пришлось посреди ночи отправиться домой к своему коллеге и соседу Полу Милгрому, с которым он разделит награду Шведского банка, чтобы разбудить его и рассказать о победе.
Когда Нобелевский комитет не смог связаться с Милгромом, так как была уже глубокая ночь, Уилсон решил сам пойти к нему и стучаться в дверь до тех пор, пока тот не проснется. «Он выключил телефон, чтобы хорошо выспаться ночью, так что кто‑то должен был его разбудить. А он живет через дорогу, так что я пошел и постучал в дверь», — рассказал Уилсон в интервью сайту Нобелевской премии.
По словам Уилсона, они с Милгромом живут буквально в 40 метрах друг от друга. Когда ему, наконец, удалось достучаться до коллеги и сообщить о премии, тот подумал, что сам Уилсон мог не войти в число лауреатов и очень удивился этому. «Это было очень мило с его стороны», — отметил Уилсон.
Милгрому и Уилсону присудили Нобелевскую премию за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов. Имена лауреатов были объявлены в Стокгольме 12 октября.