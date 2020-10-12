Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике присудили за теорию аукционов

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике, которую зачастую называют просто «Нобелевской премией по экономике», присудили экономистам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом пишет «Интерфакс».
Шведская королевская академия наук в Стокгольме присудила награду Уилсону и Милгрому за их теорию аукционов. Официальная формулировка — «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Как посчитали в комитете, научный вклад Милгрома и Уилсона «принес пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».
Нобелевская премия по экономике имеет название, отличающееся от остальных, потому что Альфред Нобель, оставивший завещание в 1895 году, не указал, чтобы награду вручали экономистам. В результате, свыше 70 лет премию вручали физикам, химикам, писателям, поэтам, политикам и медикам.
Нобелевскую премию вручают в октябре. Премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН, премию по литературе — поэтесса Луиза Глюк, Нобелевскую премию по химии вручили за создание метода редактирования генома, а премию по физике — за изучение черных дыр. Также были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине.