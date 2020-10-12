«1. Там есть эпидемия. 2. Очень много снега и холода (это же Россия, бестолочь). 3. Все пьют водку. 4. Небольшой спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице».

Кинг поделился впечатлениями от просмотра «Эпидемии» у себя в твиттере. Маэстро ужасов остался доволен сериалом («Чертовски хороший российский сериал на Netflix») и выделил несколько важных моментов при просмотре шоу:

Американский писатель Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, который недавно появился на Netflix . Шоу получило локализованное название «To the lake» и вошло в десятку лучших сериалов сервиса.

«1. Представьте спагетти-вестерн, но только со снегом и инфицированными русскими киллерами. 2. Классная операторская работа. Некоторые кадры сняты верх ногами. Почему? Без понятия. 3. Пацан все еще заноза в заднице».

Во втором твите, который последовал вскоре за первым, писатель продолжил делиться наблюдениями о сериале:

«Эпидемия», снятая по книге Яны Вагнер «Вонгозеро» рассказывает о подмосковной семье, которая пытается найти спасение в мире, где свирепствует смертельный вирус. От него нет лекарства — каждый, кто им заразится, погибает. Премьера сериала состоялась в Каннах.

О том, что «Эпидемия» появится на Netflix, стало известно в начале сентября. Ранее на Netflix уже появлялись российские сериалы, среди них — «Мажор», «Саранча», «Метод», «Фарца», «Троцкий», «Хождение по мукам», «Лучше, чем люди» и другие.

О сериале «Эпидемия» Роман Кантор рассказывал «Афише Daily» в прошлом ноябре. Прочитать интервью сценариста можно здесь.

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