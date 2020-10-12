В Канаде выяснили, на что бездомные потратят деньги, если дать им по 7500 долларов

Канадская благотворительная организация Foundation for Social Change раздала бездомным по 7500 долларов, чтобы выяснить, на что они потратят деньги. Об этом сообщает Business Insider.

В проекте New Leaf приняли участие 50 человек в возрасте от 19 до 64 лет, которые живут на улице. Все они лишились крова недавно, не злоупотребляли алкоголем и наркотиками, и не страдали психическими заболеваниями. Авторы эксперимента проследили, как безусловный базовый доход повлиял на жизнь участников, и сравнили результаты с контрольной группой, которой деньги не выдавали.

Выяснилось, что большинство бездомных, получивших 7500 долларов, тратили деньги на аренду жилья, питание и транспорт. Многие участники также смогли отложить в среднем по одной тысяче долларов. Отмечается, что траты на наркотики, сигареты и алкоголь у них оказались на 39% ниже, чем у группы, не получавшей средств.

Foundation for Social Change удалось сэкономить на системе приютов в среднем 8100 долларов на человека, то есть суммарно 405 тыс. долларов, а бездомные смогли улучшить свои трудовые навыки.

Теперь организация планирует собрать 10 млн долларов через краудфандинг, чтобы расширить исследование и помочь большему количеству людей по всей Канаде.

В августе эксперимент с безусловным базовым доходом начали проводить Немецкий институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen, которые будут платить 1200 евро 120 добровольцам в течение трех лет. По мнению специалистов базовый доход должен повысить безопасность граждан и сделать их более устойчивыми к кризисам.