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В Канаде выяснили, на что бездомные потратят деньги, если дать им по 7500 долларов

Семён Гудошников
Сегодня в 13:09

Канадская благотворительная организация Foundation for Social Change раздала бездомным по 7500 долларов, чтобы выяснить, на что они потратят деньги. Об этом сообщает Business Insider.

В проекте New Leaf приняли участие 50 человек в возрасте от 19 до 64 лет, которые живут на улице. Все они лишились крова недавно, не злоупотребляли алкоголем и наркотиками, и не страдали психическими заболеваниями. Авторы эксперимента проследили, как безусловный базовый доход повлиял на жизнь участников, и сравнили результаты с контрольной группой, которой деньги не выдавали.

Выяснилось, что большинство бездомных, получивших 7500 долларов, тратили деньги на аренду жилья, питание и транспорт. Многие участники также смогли отложить в среднем по одной тысяче долларов. Отмечается, что траты на наркотики, сигареты и алкоголь у них оказались на 39% ниже, чем у группы, не получавшей средств.

Foundation for Social Change удалось сэкономить на системе приютов в среднем 8100 долларов на человека, то есть суммарно 405 тыс. долларов, а бездомные смогли улучшить свои трудовые навыки.

Теперь организация планирует собрать 10 млн долларов через краудфандинг, чтобы расширить исследование и помочь большему количеству людей по всей Канаде.

В августе эксперимент с безусловным базовым доходом начали проводить Немецкий институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen, которые будут платить 1200 евро 120 добровольцам в течение трех лет. По мнению специалистов базовый доход должен повысить безопасность граждан и сделать их более устойчивыми к кризисам.

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