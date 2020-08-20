В Германии начали эксперимент с базовым доходом: 120 гражданам будут платить ежемесячно по 1200 евро

Немецкий институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen начали эксперимент по выплате безусловного базового дохода, сообщили на сайте исследования.

Организации наберут 120 добровольцев, которые в течение трех лет будут получать ежемесячно по 1200 евро. Прием заявок на участие стартовал 18 августа. Ученые хотят выяснить, как безусловный базовый доход влияет на людей и общество.

«Мы хотим узнать, как это влияет на поведение и отношения, может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», — пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Микаэль Бохмейер.

Сумму выплат, как отмечается на сайте эксперимента, определили исходя из порога бедности в Германии. По мнению Бохмейера, базовый доход должен повысить безопасность граждан и предположительно сделать людей более устойчивыми к кризисам.

Ранее ассоциация Mein Grundeinkommen уже проводила подобный эксперимент. Тогда 26 немцам в течение года платили по тысяче евро, чтобы выяснить, будут ли они работать. Оказалось, что люди продолжают заниматься тем же, чем и раньше, но начинают чувствовать себя лучше.

Эксперименты с безусловным базовым доходом в последние годы проводят в разных странах, но нигде не ввели на постоянной основе. «Афиша Daily» разбиралась, откуда возникла идея безусловного базового дохода и насколько она применима в современных реалиях.