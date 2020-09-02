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Российский сериал «Эпидемия» появится на Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

Российский сериал «Эпидемия», снятый режиссером Павлом Костомаровым, появится на Netflix. Об этом сообщил сценарист шоу Роман Кантор.

По словам Кантора, сериал переведут на 12 языков. «Эпидемия» будет выходить на стриминговой платформе с маркировкой Netflix Originals. Когда именно шоу появится на Netflix, пока неизвестно.

«Многие говорили «ну это уже «Нетфликс», видимо, в «Нетфликсе» тоже так подумали. Поздравляю всю нашу команду!!!» — написал Кантор.

Ранее на Netflix уже появлялись российские сериалы, среди них — «Мажор», «Саранча», «Метод», «Фарца», «Троцкий», «Хождение по мукам», «Лучше, чем люди» и другие.

О сериале «Эпидемия» Роман Кантор рассказывал «Афише Daily» в прошлом ноябре. Прочитать интервью сценариста можно здесь.

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