Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before»

Британец Джеймс Блейк объявил о новом музыкальном проекте «Before». В своих сторис он опубликовал номер телефона, позвонив на который можно попасть на сайт beforeep.com.
По его названию становится понятно, что поклонников ждет новый мини-альбом. На странице музыканта работает таймер, который ведет отсчет до 14 октября.
Во второй сторис Блейка, как и в соцсетях проекта Boiler Room, появились фотографии с постерами «Before» на улицах Нью-Йорка.
В конце августа Джеймс Блейк выпустил новый клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.
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