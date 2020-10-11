Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before»

Британец Джеймс Блейк объявил о новом музыкальном проекте «Before». В своих сторис он опубликовал номер телефона, позвонив на который можно попасть на сайт beforeep.com.

По его названию становится понятно, что поклонников ждет новый мини-альбом. На странице музыканта работает таймер, который ведет отсчет до 14 октября.

Во второй сторис Блейка, как и в соцсетях проекта Boiler Room, появились фотографии с постерами «Before» на улицах Нью-Йорка.