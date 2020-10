Джеймс Блейк анонсировал новый проект «Before»

В конце августа Джеймс Блейк выпустил новый клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.

Мультимедийный сервис Okko запускает специальную подборку «Каникулы» для детей всех возрастов и их родителей. Уникальная коллекция поможет занять маленьких зрителей, подарив взрослым уверенность в том, что дети проводят время с пользой и удовольствием. На поиск и выбор видео больше не придётся тратить силы — Okko каждый день будет предлагать новую идеальную подборку образовательного и развлекательного контента для детей.