Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как выглядеть моложе

Сегодня, 10 октября, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отмечает 36-летие. По этому случаю он поделился советами о том, как выглядеть молодо, несмотря на возраст.

Дуров рассказал, что многие интересуются, как ему удается выглядеть моложе своих лет. По его словам, он задавал тот же вопрос людям в отличной форме: например, актеру и музыканту Джареду Лето или фитнес-тренеру, который «выглядит на 25 в свои 50».

Предприниматель дал семь основных советов. В первую очередь, нужно отказаться от алкоголя, так как, сказав выпивке нет, человеку сразу становится понятнее, что ему полезно, а что вредно.

Он отметил, что нужно много спать, и не пытаться компенсировать недосып в будни долгим сном на выходных. А также заявил, что восстановлению способствует сон в одиночку. Для этого Дуров советует жить одному. Он рассказал, что все знакомые ему молодые люди, которые хорошо выглядят, живут сами по себе большую часть своей жизни. Вместе с тем, Дуров подчеркнул, что это не правило, а всего лишь взаимосвязь, которую он заметил.

Основатель «ВКонтакте» заявил, что нельзя переедать и лучше вообще отказаться от мяса, заменив его на рыбу и морепродукты. По его словам, есть нужно не больше двух раз в день, а люди с лишним весом выглядят старше своих лет.

Также Дуров рекомендует больше заниматься физкультурой и снизить уровень стресса. По его мнению, для этого нужно «плевать» на некоторые вещи и стараться жить ближе к природе.

Ранее Павел Дуров заявил, что блокировка TikTok на территории США — угроза свободе и существованию глобальной сети. Он отметил, что такие ограничения лидеры авторитарных стран впоследствии используют в своих целях.