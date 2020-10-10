перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ОМОН разогнал митинг в Хабаровске, в Ангару попали нефтепродукты и другие новости дня 19:42 Дайджест
Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как выглядеть моложе 19:19
Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО. Тихановским разрешили поговорить по телефону 18:36
Российский сервис по поиску собеседников для завтрака выпустил манифест и объявил о запуске в США 18:10
Pixabay Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке
Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке 17:32
Следователь в Оренбурге обвинила 16-летнюю жертву изнасилования в том, что она сама виновата 16:55
Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в «Ну, погоди!» 16:30
New Order запустят подкаст о своей истории, начиная с Joy Division. Среди гостей — Боно и Албарн 16:10
Главный врач омской больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, получил новую должность 15:54
В реку Ангару попало дизельное топливо. В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС 15:20
Pixabay На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова
На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова 15:00
Google запустил бесплатные курсы для россиян, которые ищут работу 14:00
Вышел трейлер короткометражного фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон 13:45
Армения и Азербайджан договорились о перемирии, но тут же обвинили друг друга в нарушении соглашения 13:19
В Калининграде нашли 300 мешков с человеческими костями 12:50
Bebe Rexha/YouTube Биби Рекса и Doja Cat путешествуют во времени в клипе на трек «Baby, I'm Jealous»
Биби Рекса и Doja Cat путешествуют во времени в клипе на трек «Baby, I'm Jealous» 12:10
В Хабаровске ОМОН разогнал протестующих. Задержаны десятки человек, сообщается об избиениях 11:50
В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса 11:02
BBC America опубликовала тизер сериала «Стража». Он снят по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта 4:00
В армии США придумали AR-очки для служебных собак 2:59
Отключить рекламу

Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как выглядеть моложе

Анастасия Цой
Сегодня в 19:19

Сегодня, 10 октября, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отмечает 36-летие. По этому случаю он поделился советами о том, как выглядеть молодо, несмотря на возраст.

Дуров рассказал, что многие интересуются, как ему удается выглядеть моложе своих лет. По его словам, он задавал тот же вопрос людям в отличной форме: например, актеру и музыканту Джареду Лето или фитнес-тренеру, который «выглядит на 25 в свои 50».

Предприниматель дал семь основных советов. В первую очередь, нужно отказаться от алкоголя, так как, сказав выпивке нет, человеку сразу становится понятнее, что ему полезно, а что вредно.

Он отметил, что нужно много спать, и не пытаться компенсировать недосып в будни долгим сном на выходных. А также заявил, что восстановлению способствует сон в одиночку. Для этого Дуров советует жить одному. Он рассказал, что все знакомые ему молодые люди, которые хорошо выглядят, живут сами по себе большую часть своей жизни. Вместе с тем, Дуров подчеркнул, что это не правило, а всего лишь взаимосвязь, которую он заметил.

Основатель «ВКонтакте» заявил, что нельзя переедать и лучше вообще отказаться от мяса, заменив его на рыбу и морепродукты. По его словам, есть нужно не больше двух раз в день, а люди с лишним весом выглядят старше своих лет.

Также Дуров рекомендует больше заниматься физкультурой и снизить уровень стресса. По его мнению, для этого нужно «плевать» на некоторые вещи и стараться жить ближе к природе.

Ранее Павел Дуров заявил, что блокировка TikTok на территории США — угроза свободе и существованию глобальной сети. Он отметил, что такие ограничения лидеры авторитарных стран впоследствии используют в своих целях.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста

Другие материалы по темам

Люди
Павел Дуров
Джаред Лето
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить