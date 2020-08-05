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Павел Дуров: блокировка TikTok в США угрожает всему свободному интернету

Илья Голубев
Сегодня в 18:06

Основатель компании Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка TikTok на территории США угрожает свободе и даже существованию глобальной сети.

Дуров уточнил, что власти Китая блокируют почти все иностранные приложения на территории своей страны, поэтому идея ограничивать доступ китайским приложениям к международному технологическому рынку может показаться логичной: если хотите выйти на другие рынки, откройте для начала свой.

Однако на самом деле все не так просто. По словам Дурова, до этого блокировкой приложений занимались только авторитарные страны (он относит к ним Иран, Китай и Россию), а США десятилетиями защищали свободу слова и свободную торговлю. Нынешние власти США отказываются от этих идей, чем уже начинают пользоваться лидеры авторитарных стран, используя попытку заблокировать TikTok в своих целях.

При этом самый большой риск этой блокировки — дальнейшее ограничение властями доступа своим гражданам в глобальную сеть из соображений «национальной безопасности», что значительно замедлит развитие технологий. К тому же, по мнению Дурова, миллиарды людей все еще желают, чтобы сеть объединяла весь мир.

Дуров напомнил, что уже давно существует практика выкупа права компаний работать на территории определенной страны — так уже случилось, например, с Uber в России. Ситуация с TikTok развивается аналогично: соцсеть заблокируют, если часть в ней не приобретет американская компания. Дуров утверждает, что на все попытки сделать то же с Telegram он отвечает своей знаменитой фотографией.

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