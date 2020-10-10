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Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке

Анастасия Цой
Сегодня в 17:32

Британские психологи из Сассекского университета выяснили, что лучший способ понравиться кошке — щуриться и медленно моргать. О результатах экспериментов специалистов сообщает Gizmodo.

Исследование проходило в два этапа. Сначала 21 кошку, принадлежащую 14 хозяевам, протестировали в их домах. Владельцев питомцев попросили отдалиться от кошек на метр и начать медленно моргать, избегая игры с животными. В результате большинство кошек начали спокойно прикрывать глаза в ответ. Несколько питомцев полностью закрывали глаза, из‑за чего не была понятна их реакция.

Во время второго этапа эксперимента эксперты взяли других кошек и поместили их перед незнакомцами. Выяснилось, что кошки чаще подходят к медленно моргающим людям, чем к тем, кто показывал нейтральное выражение лица и не смотрел животным в глаза.

Психологи отметили, что такая черта поведения кошек известна давно, однако они стали первыми, кто зафиксировал это, проведя полноценный эксперимент. Ученым пока точно не известно, почему животные ведут себя именно так. Есть предположение, что кошки воспринимают долгий визуальный контакт как угрозу, а медленное моргание показывает им, что бояться нечего.

Ранее ученые выяснили, что мужчины, позирующие на фотографиях с кошками, меньше нравятся женщинам. Оказалось, что их реже выбирают в тиндере, потому что женщинам такие мужчины кажутся менее маскулинными.

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