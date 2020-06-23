Ученые: мужчины с кошками меньше нравятся женщинам

Новое исследование Колорадского государственного университета показало, что женщинам меньше нравятся мужчины, которые на фотографиях позируют вместе с кошками. Их реже выбирают в тиндере и других приложениях для поиска пары. Об этом сообщило издание People.

Исследователи опросили 708 женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Им показали две фотографии мужчины — вместе с домашним любимцем и без него. Мужчины с котами показались девушкам менее мужественными, более нервными, податливыми и открытыми и менее привлекательными. Заинтересованы в таком мужчине оказались 33% респонденток, в то время как привлекательным этого же мужчину на фото без кота назвали 38% девушек.

Ученые отметили, что итоги исследования, вероятно, обусловлены культурными стереотипами о владельцах собак и кошек. «Важно заметить, что результаты зависели от того, как идентифицировала себя девушка: как любитель кошек или любитель собак», — сказали они.

Ранее стало известно, что в тиндере в этом году появятся видеочаты. Их обещают внедрить в приложение уже летом.