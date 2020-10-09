Жюри «Оскара» учтет прокат фильмов в автокинотеатрах в 2021 году

Эксперты Академии кинематографических искусств и наук будут учитывать прокат фильмов в автокинотеатрах при отборе номинантов на 93-ю премию «Оскар». О новых правилах пишет The Hollywood Reporter.

Нововведение связано с пандемией коронавируса, из‑за которой большинству кинотеатров в США пришлось закрыться, и популярностью снова стали пользоваться площадки для зрителей на машинах. Жюри будет учитывать только один показ в день, в отличие от трех на других платформах.

Два правила, закрепленные на 2021 год, выглядят следующим образом:

«Фильмы, задуманные для проката в кинотеатрах, но в итоге вышедшие на стримингах, VOD-сервисах и на других вещательных платформах, могут получить квалификацию через сайт членов кинозала академии в течение 60 дней после появления картины на цифровых сервисах». «Фильмы могут квалифицироваться с традиционным кинотеатральным выпуском после семи дней показа картины в одном из шести обозначенных городов (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско/Область залива, Чикаго, Майами, Атланта) с показа минимум три раза в день с 18.00 до 22.00 ежедневно. Кроме того, автомобильные кинотеатры в этих городах теперь будут считаться коммерческими, однако требования к просмотру будут изменены с трех раз в день на один раз в день. Фильмы, вышедшие в кинотеатрах, не обязаны сдавать в кинозал академии в течение 60 дней».

В сентябре Американская киноакадемия утвердила новые правила, согласно которым в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства, минимум 30% актеров в третьестепенных ролях и в качестве статистов должны быть женщинами, ЛГБТ+, людьми с инвалидностью или представителями расовых и этнических меньшинств. То же самое касается съемочной группы проекта.

93-я церемония вручения премии «Оскар» намечена на 25 апреля 2021 года.