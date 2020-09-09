Киноакадемия обновила требования для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм»

Американская Киноакадемия объявила новые требования для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом говорится в специальном заявлении.

Чтобы получить номинацию, фильм должен соответствовать определенным критериям. Так, в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер, представляющий расовые или этнические меньшинства. Это могут быть актеры азиатского, латиноамериканского, ближневосточного или североафриканского происхождения, темнокожие или афроамериканцы, коренные американцы, коренные гавайцы и жители других тихоокеанских островов, коренные жители Аляски.

Представители расовых или этнических меньшинств должны также заниматься производством и продвижением картины. Кроме того, минимум 30% актеров в третьестепенных ролях и в качестве статистов должны быть женщинами, ЛГБТ+, людьми с инвалидностью или представителями расовых и этнических меньшинств. То же самое касается съемочной группы проекта. В дополнение, основная сюжетная линия или тема картины может быть связана с проблемами меньшинств.

Новые правила начнут действовать с 2024 года. Утверждается, что их разработали для поощрения равноправного изображения людей на экране и за его пределами.