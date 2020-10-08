Великобритания и Нидерланды поддержали санкции против России из‑за отравления Алексея Навального

Великобритания и Нидерланды поддержали предложении Германии и Франции ввести санкции против России из‑за отравления политика Алексея Навального ядом из группы «Новичок».

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что власти совместно с немецкими и французскими коллегами будут работать над введением санкций против российских чиновников и тех, кого посчитают ответственным за отравление.

«Мы разделяем вывод Германии и Франции, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям», — написал в твиттере министр иностранных дел Нидерландов.

7 октября Германия и Франция сообщили, что предложат странам Евросоюза ввести санкции против России из‑за отравления Навального. Сам Навальный призвал ЕС ввести санкции против окружения Владимира Путина, а не против всей страны.