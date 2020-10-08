Netflix выпустит аниме-сериал о Годзилле в 2021 году

На стриминговом сервисе Netflix в 2021 году состоится премьера нового аниме-сериала о Годзилле — «Godzilla Singular Point», сообщил IGN.
Это будет уже не первый проект на Netflix, посвященный знаменитому японскому монстру — сейчас на платформе можно посмотреть классический фильм Роланда Эммериха с Мэттью Бродериком и Жаном Рено, а также несколько мультфильмов о чудовище.
Новый сериал будет никак не связан с историями из этих кинопроизведений. По информации издания, аниме будет сочетать CG-технологии и рисованную мультипликацию. Над проектом будут работать дизайнер Казуе Като и аниматор студии «Гибли» Эидзи Ямамори.
Поставит аниме режиссер Ацуши Такахаши. Музыку к проекту напишет композитор Кан Савада, а над сценарием поработает писатель и редактор То Энджо, ранее сотрудничавший с создателями комедийного аниме «Space Dandy».
Когда именно сериал появится на Netflix, пока неизвестно. Его производством займется компания Orange вместе с аниме-студией Bones, известной своей работой над экранизацией манги «Моя геройская академия».
Ранее из‑за пандемии коронавируса Netflix пришлось отказаться от продолжения нескольких своих сериалов, среди которых — «Блеск», «Молодые охотницы за головами», «Общество» и «Меня не устраивает».