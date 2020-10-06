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Netflix закрыл сериал «Блеск» из‑за коронавируса. Шоу не получит полноценный финал

Юлия Онодэра
Сегодня в 5:37

Стриминговый сервис Netflix отказался от идеи снять четвертый сезон сериала «Блеск». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Четвертый сезон должен был стать финальным для шоу, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в первоначальные планы Netflix дать сериалу полноценную концовку. Это случилось несмотря на то, что новые эпизоды уже начали снимать в феврале — съемочная группа успела полностью закончить одну серию и приступить к следующей.

«Мы приняли трудное решение не снимать четвертый сезон «Блеска» из‑за COVID-19, который делает съемки столь физически контактного шоу с огромным числом участников особенно сложным», — заявил представитель компании.

«Блеск» посвящен первому в мире женскому реслинг-шоу. Сериал, в котором снялись Элисон Бри, Бетти Гилпин и Марк Мэрон, был неоднократно номинирован на «Золотой глобус» и «Эмми».

«Блеск» стал не единственным проектом продюсера Дженджи Коэн, который сняли с производства из‑за пандемии коронавируса. Также Netflix отказался от продолжения ее комедийного шоу «Молодые охотницы за головами».

Кроме того, ранее по тем же причинам Netflix закрыл сериалы «Общество» и «Мне это не нравится» — о последнем «Афиша Daily» рассказывала здесь.

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