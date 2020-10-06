Netflix закрыл сериал «Блеск» из‑за коронавируса. Шоу не получит полноценный финал

Стриминговый сервис Netflix отказался от идеи снять четвертый сезон сериала «Блеск». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Четвертый сезон должен был стать финальным для шоу, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в первоначальные планы Netflix дать сериалу полноценную концовку. Это случилось несмотря на то, что новые эпизоды уже начали снимать в феврале — съемочная группа успела полностью закончить одну серию и приступить к следующей.

«Мы приняли трудное решение не снимать четвертый сезон «Блеска» из‑за COVID-19, который делает съемки столь физически контактного шоу с огромным числом участников особенно сложным», — заявил представитель компании.

«Блеск» посвящен первому в мире женскому реслинг-шоу. Сериал, в котором снялись Элисон Бри, Бетти Гилпин и Марк Мэрон, был неоднократно номинирован на «Золотой глобус» и «Эмми».

«Блеск» стал не единственным проектом продюсера Дженджи Коэн, который сняли с производства из‑за пандемии коронавируса. Также Netflix отказался от продолжения ее комедийного шоу «Молодые охотницы за головами».

Кроме того, ранее по тем же причинам Netflix закрыл сериалы «Общество» и «Мне это не нравится» — о последнем «Афиша Daily» рассказывала здесь.