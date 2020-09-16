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Американец 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которое не совершал

Анастасия Цой
Сегодня в 15:57

В Америке оправдали мужчину, который 37 лет отсидел в тюрьме за, как выяснилось, чужое преступление. Об этом пишет The Guardian.

Роберта Дюбуа осудили за изнасилование, избиение и убийство 19-летней Барбары Грэмс, произошедшее в 1983 году. Мужчину приговорили к смертной казни, однако позже наказание смягчили до пожизненного заключения. Сейчас выяснилось, что приговор был вынесен на основании показаний ненадежного источника и из‑за ошибки в результатах анализа укуса на левой щеке жертвы.

При пересмотре дела ДНК-образцы Дюбуа сравнили с материалами дела и установили, что заключенный не причастен к преступлению. После этого с американца сняли все обвинения и выпустили на свободу.

Сейчас Дюбуа находится в специальном центре для тех, кто оказался в тюрьме в результате судебной ошибки. Там он будет адаптироваться к новому для него миру.

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