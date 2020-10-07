Власти Великих Лук объяснили госпитализацию детей с линейки их взволнованным состоянием

Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая заявила, что причиной госпитализации детей с торжественной линейки стало взволнованное состояние учащихся. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Лозницкая считает, что дети переживали во время церемонии присвоения школе имени лейтенанта пограничных войск Антона Злобина, потому что в этот момент «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка». По ее словам, когда одному из школьников стало плохо, «рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее».

«Педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что‑то, какую‑то неуверенность, подходили с вопросами: «Тебе не плохо?» — а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние — не от торжественности момента, а от плохого самочувствия», — сказала она.

Административная работница отметила, что у каждого ребенка есть особенности, например, возрастные и физиологические. У некоторых — сопутствующие заболевания. Лозницкая подчеркнула, что ни одного ребенка в тяжелом состоянии не было. Двух девочек направили в палаты интенсивной терапии, только чтобы «предотвратить возможное ухудшение состояния».

Директор школы Наталья Демиховская, в свою очередь, заявила в беседе с ТАСС, что ни один ученик не терял сознания. По ее словам, дети сами доходили до запасного входа в учреждение, где им давали горячий сладкий чай, после чего их самочувствие приходило в норму.

«Когда появился второй, третий ребенок, гости, которые тоже волновались за наших детей, решили проявить инициативу, вызвали бригаду скорой помощи. В скорую помощь дети садились самостоятельно», — сказала Демиховская.

Ранее она предположила, что причиной случившегося мог быть тепловой удар. При этом в Великих Луках в день мероприятия было от +13 до +18 градусов Цельсия.

5 октября на торжественной линейке в великолукской школе 13 детей пожаловались на недомогание. Сообщалось, что трое потеряли сознание. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).