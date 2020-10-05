В Великих Луках тринадцать школьников почувствовали недомогание на линейке. Трое потеряли сознание

Во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках тринадцать учеников пожаловались на недомогание, трое потеряли сознание. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Псковской области.

Всех школьников госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. К ним приехала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова. По данным комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Пациентка великолукской больницы уточнила «Подъему», что школьников госпитализировали с отравлением. По ее словам, из медучреждения стали выводить других больных, чтобы освободить для них место.

«Привозить примерно к 12.00 начали, как раз перед обедом. В сопровождении родителей. Я на круглосуточном лежала, меня не выписали, а просто домой отправили, сказали, завтра узнать. Врачи ничего, кроме того что это отравление, не говорили и не предполагали, все в спешке делали и решали. Дети очень бледные», — сказала пациентка.

По данным «Подъема», два школьника сейчас находятся в реанимации. Причины случившегося пока неизвестны. Директор учебного заведения Наталья Демиховская предположила, что это мог быть тепловой удар. При этом в Великих Луках сегодня по прогнозу от +13 до +18 градусов Цельсия.