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ЮНЕСКО и «ВКонтакте» создали чат-бот для подростков о взрослении, здоровье и отношениях

Семён Гудошников
Сегодня в 22:29

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) вместе с социальной сетью «ВКонтакте» запустили чат-бот, в котором подростки могут задать вопросы о психологии взросления, любви, физиологии, отношениях и сексуальном здоровье. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Чат-бот по имени Эли стал частью экосистемы молодежных ресурсов, призванных помочь подросткам принять правильные решения для их благополучия.

«Миллионы молодых людей ежедневно ищут в Интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или некому задать. Мы постарались создать чат-бот, он быстро и анонимно дает корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью», — приводятся слова Тиграна Епояна, руководителя отдела по информационно-коммуникационным технологиям образования в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО.

По его словам, Эли — незаменимый помощник для тех, кто взрослеет, открывает новые чувства и отношения и часто нуждается в правдивой информации без назиданий и стереотипов.

На ресурсе можно найти ответы на вопросы по шести основным темам — психология, физиология, секс, отношения, семья и здоровье. Тексты составила редакционная группа в сотрудничестве с врачами и психологами. В ответах Эли используются только материалы, размещенные в открытом доступе, и бот ссылается лишь на проверенные источники.

Пользователям, задающим вопросы об инфекциях, передающихся половым путем, будет дана информация о симптомах и методах диагностики, а также предложены варианты поведения в ситуации, если партнер не хочет предохраняться.

Подробнее о проекте можно узнать на его сайте. Для тех, кто никогда не пользовался такими сервисами, подготовлена специальная инструкция.

Ранее проект «Тебе поверят» запустил в Петербурге программу помощи подросткам до 20 лет, которые пережили домогательства, эксплуатацию или сексуальное насилие. Любой желающий может бесплатно встретиться с психологом или созвониться с ним онлайн до десяти раз.

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