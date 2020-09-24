В Петербурге запустили программу помощи подросткам, пережившим сексуальное насилие

Проект «Тебе поверят» запустил в Петербурге программу помощи подросткам до 20 лет, которые пережили домогательства, эксплуатацию или сексуальное насилие. Об этом пишут «Такие дела».

Молодые люди могут бесплатно встретиться с психологом или созвониться с ним онлайн до десяти раз. Для этого нужно оставить заявку на сайте программы. В ней участвуют психологи проекта «Тебе поверят», специализирующиеся на работе с детьми и подростками.

Специалисты работают по нескольким направлением: сексуализированное насилие, нарушение личных границ, домогательства от сверстников и взрослых, сексуальное насилие от партнера. К ним можно обратиться и с проблемами, вызванными сексуальным насилием: низкой самооценкой, одиночеством, депрессией, апатией и тревогой.

«Около двух лет мы работаем со взрослыми людьми, которые пережили сексуализированное насилие в детстве и подростковом возрасте. Через истории, рассказанные нам много лет спустя, мы особенно остро чувствуем, как важна и необходима была помощь в подростковом возрасте», — прокомментировала координаторка программы Ксения Шашунова.

В России жертвы сексуального насилия зачастую не просто не находят поддержки, но сталкиваются с травлей от знакомых, родственников и коллег. В 2017 году «Афиша Daily» поговорила с женщинами, пережившими травлю, об их страшном опыте.