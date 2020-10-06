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В «Севкабель-порту» откроется выставка «Твое сознание не знает границ»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

В петербургском «Севкабель-порту» с 15 октября по 15 ноября пройдет выставка «Твое сознание не знает границ». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Выставка расположится на втором этаже кабельного цеха и объединит работы двух молодых художников — Юлии Вирко и Антона Гельфанда. По задумке авторов, живопись и рисунки Вирко образуют вместе с видео и коллажами Гельфанда сложную инсталляцию, которая показывает трансформацию сознания художников.

«Живопись Юлии Вирко создается по законам снов и бессознательного, где встречаются правда и вымысел: гуляющие под присмотром полиции фламинго или огромный айсберг в малиновой воде. Антон Гельфанд в своих работах находит применение семейным и найденным архивам. Детские игрушки, украшения, предметы быта — все это становится материалом для создания фотографий-натюрмортов, объектов и видеоколлажей», — рассказали организаторы выставки.

© Пресс-материалы
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Работы авторов будут чередоваться в трансформирующемся под пространство лабиринте, придуманном архитектором Ксенией Лукьяновой. Специально для новой выставки Юлия Вирко подготовит серию живописи и графики, основанной на мире воображаемого.

Ранее выставку «Твое сознание не знает границ» показывали в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Петербургский зритель сможет увидеть ее новую и дополненную версию.

Художественная практика Вирко и Гельфанда сильно переплетены: оба экспериментируют с техникой и материалами, оба учились живописи в США. За плечами обоих Колледж искусств и дизайна Саванны, Вирко также окончила Школу дизайна Род-Айленда.

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