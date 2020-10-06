В «Севкабель-порту» откроется выставка «Твое сознание не знает границ»

В петербургском «Севкабель-порту» с 15 октября по 15 ноября пройдет выставка «Твое сознание не знает границ». Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Выставка расположится на втором этаже кабельного цеха и объединит работы двух молодых художников — Юлии Вирко и Антона Гельфанда. По задумке авторов, живопись и рисунки Вирко образуют вместе с видео и коллажами Гельфанда сложную инсталляцию, которая показывает трансформацию сознания художников.

«Живопись Юлии Вирко создается по законам снов и бессознательного, где встречаются правда и вымысел: гуляющие под присмотром полиции фламинго или огромный айсберг в малиновой воде. Антон Гельфанд в своих работах находит применение семейным и найденным архивам. Детские игрушки, украшения, предметы быта — все это становится материалом для создания фотографий-натюрмортов, объектов и видеоколлажей», — рассказали организаторы выставки.