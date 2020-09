The Art Newspaper Russia Film Festival

IWOW: я иду по воде

«Плохие сказки»

Братья-близнецы Д’Инноченцо — режиссеры-самоучки, чья дебютная картина, «Один шанс на всю жизнь», была восторженно воспринята на Берлинале 2018 года. На Strelka Film Festival by Okko показывают новую работу режиссеров — драму о последствиях слишком раннего или слишком позднего взросления. Фильм обнажает патриархальное устройство с виду идеальных итальянских семей, а в конфликте поколений открывается простор для подросткового бунта, который и становится лейтмотивом фильма.

«Донна Харауэй: Рассказывать истории, чтобы выжить»

«Ширли»

Фильм режиссера Жозефины Декер — это психологический триллер о жизни знаменитой писательницы, превращающийся в историю пробуждения личности. В центре сюжета — молодая пара, которая принимает предложение автора готических романов Ширли Джексон погостить у нее в особняке, а отношения между ними превращаются в опасную игру на грани жизни и смерти. Российская премьера фильма-лауреата «Сандэнса» пройдет в рамках Strelka Film Festival by Okko.

«Зла не существует»

Работа Мохаммада Расулофа «Зла не существует» в 2020 году получила главную награду Берлинского кинофестиваля, а теперь ждет россйиской премьеры на фестивале Strelka Film Festival by Okko. Фильм состоит из четырех новелл, которые развивают критический взгляд на современное устройство иранского общества. Ярко антиавторитарный и местами антигосударственный фильм — персональная история для Расулофа: на Берлинале режиссер даже не смог получить за него приз, поскольку, по мнению иранских властей, представляет угрозу национальной безопасности.

«Белым по белому»

«Архстояние-2020»

Summer Sound: Pompeya

«Pleasures»

Summer Sound: Thomas Mraz

«ГОСТ звук» х Roots United»

The Dip, 5 сентября.

Present Is Perfect

Петербургский фестиваль Present Perfect в этом году не состоялся из‑за пандемии, но в качестве компенсации организаторы устраивают большую фестивальную вечеринку. На ней сыграет весь авангард современной электроники с участием интернациональных звезд — среди них важнейшая техно-диджейка страны и основательница лейбла «трип» Нина Кравиц, один из главных новичков последних пяти лет Владимир Дубышкин, альтер эго Мирабеллы Карьяновой Shadowax (основной проект девушки — модулярная электроника под именем Ishome). Также за пультом можно будет увидеть востребованного сибирского продюсера Рому Цукермана, Женю Клепалова с его новым проектом Void of Gene и других артистов.

«Любимовка-2020»

Выставка «Твое сознание не знает границ»

«Москва Наума Грановского 1920–1980»

Выставка «Collectible Art. Объединяя искусство и дизайн»

Литературные вечера в «Доме с маяком»

Выставка «I Am Artist»

Пространство Who I Am Gallery откроет осенний сезон открытием выставки, которая подведет итоги двухмесячной работы поп-ап-проекта «I Am Artist», созданного в период пандемии командой галереи в поддержку арт-сообщества. Необычный для галереи концептуального искусства поп-ап-проект предоставил искомые возможности: художникам — продавать работы в период кризиса, а консьюмерам — приобретать доступное искусство, которое вырастет в цене.

