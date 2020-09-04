Главные кинофестивали с российскими премьерами, документальные фильмы о философах и нью-йоркских улицах, новый поп, неосоул и электронная музыка, интерактивные инсталляции и фотовыставки — в еженедельной подборке событий от «Афиши Daily».

The Art Newspaper Russia Film Festival

Кадр из фильма «Городские мечтательницы» © Couzin Films

Ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, на котором показывают фестивальные хиты, как игровые, так и документальные. В этом году фестиваль пройдет в четвертый раз, а программу дополнит кино о музыке и театре. Фильм открытия — «Городские мечтательницы» Джозефа Хиллела о четырех непохожих историях женщин в архитектуре, а на протяжении фестивальной недели зрители увидят байопики о Марселе Дюшане и Ласло Мохой-Наде, документальное кино о живописи Тинторетто, рассказы об устройстве театра и о Париже 1986 года, а также тематические работы молодых российских режиссеров. 7–13 сентября.

IWOW: я иду по воде

© CPH: DOX

Халик Аллах начинал карьеру как фотограф Wu-Tang Clan, а затем переключился на съемки документального кино о нью-йоркских улицах и их обитателях. Его новая работа — это медитативное трехчасовое путешествие между реальным и воображаемым миром, действие которого по-прежнему не выходит за границы Гарлема. В фильме сочетаются различные форматы съемки и техники монтажа: так, работа снята на восьми- и шестнадцатимиллиметровую пленку, а главный герой, гаитянин Френчи, многим напоминает самого режиссера — наполовину иранца, наполовину ямайца, прожившего практически всю жизнь в Соединенных Штатах. Garage Screen, 4 сентября.

«Плохие сказки»

© Pepito Produzioni

Братья-близнецы Д’Инноченцо — режиссеры-самоучки, чья дебютная картина, «Один шанс на всю жизнь», была восторженно воспринята на Берлинале 2018 года. На Strelka Film Festival by Okko показывают новую работу режиссеров — драму о последствиях слишком раннего или слишком позднего взросления. Фильм обнажает патриархальное устройство с виду идеальных итальянских семей, а в конфликте поколений открывается простор для подросткового бунта, который и становится лейтмотивом фильма. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 4 сентября.

«Донна Харауэй: Рассказывать истории, чтобы выжить»

© Icarus Films

Режиссер Фабрицио Терранова документирует быт Донны Харауэй — американского философа и феминистки. В восьмидесятые годы прошлого века Харауэй написала «Манифест киборгов» — манифест об освободительных технологиях, которые вот-вот сотрут гендерные различия, но после пересмотрела собственные взгляды и сфокусировалась на проблемах антропоцентризма. В фильме Террановы Харауэй раскрывает собственные концепты, но не останавливается на них: в ее монологе сочетаются философские размышления и глубоко личные истории. Garage Screen, 5 сентября.

«Ширли»

Подробности по теме «Они сходят с ума»: премьера русского трейлера «Ширли» с Элизабет Мосс «Они сходят с ума»: премьера русского трейлера «Ширли» с Элизабет Мосс

Фильм режиссера Жозефины Декер — это психологический триллер о жизни знаменитой писательницы, превращающийся в историю пробуждения личности. В центре сюжета — молодая пара, которая принимает предложение автора готических романов Ширли Джексон погостить у нее в особняке, а отношения между ними превращаются в опасную игру на грани жизни и смерти. Российская премьера фильма-лауреата «Сандэнса» пройдет в рамках Strelka Film Festival by Okko.

«Зла не существует»

© Cosmopol Film

Работа Мохаммада Расулофа «Зла не существует» в 2020 году получила главную награду Берлинского кинофестиваля, а теперь ждет россйиской премьеры на фестивале Strelka Film Festival by Okko. Фильм состоит из четырех новелл, которые развивают критический взгляд на современное устройство иранского общества. Ярко антиавторитарный и местами антигосударственный фильм — персональная история для Расулофа: на Берлинале режиссер даже не смог получить за него приз, поскольку, по мнению иранских властей, представляет угрозу национальной безопасности. Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка», 6 сентября.

«Белым по белому»

© El Viaje

В Garage Screen пройдет московская премьера фильма Тео Корта «Белым по белому» — лауреата приза жюри основного конкурса Международного фестиваля дебютного кино на Новой Голландии. Главный герой фильма — фотограф Педро, который приезжает на Огненную Землю, чтобы запечатлеть брак влиятельного землевладельца, но свадьба откладывается, а герой нарушает местные правила и остается лицом к лицу с землей, неразрывно связанной с насилием и геноцидом коренных народов. Отправной точкой для второго фильма Тео Корта стали снимки массовых расправ над индейским народом селькнам, а свое гипнотическое антиколониальное послание режиссер — фотограф по первому образованию — стилизует под снимки начала XX века. Garage Screen, 11 сентября.

«Архстояние-2020»

© Иван Ветров

Юбилейный пятнадцатый фестиваль «Архстояние» посвящен лени, а его программа насыщена самыми разными событиями: от музыкальной программы до авторских перформансов. Но в первую очередь на «Архстояние» едут за современным искусством в естественной среде: в этом году художник Игорь Шелковский вместе с Музеем АЗ возведет над оврагом «Красный лес» из шестиметровых брусков, Алексей Лука построит «Дом-антресоль» из кусков кровли и заборов, а Иван Горшков сконструирует мистическую «Беседку». А вот еще пять причин отправиться на фестиваль.

Summer Sound: Pompeya

© facebook.com/pompeyamusic

Москвичи Pompeya — одни из главных лиц отечественного англоязычного инди-рока. Основанная в 2007 году группа известна своим западным саундом с сильным влиянием старомодного психоделического попа. Motorama часто наведывается с концертами в США и Европу, хотя ее основная фан-база все равно находится в России. На Summer Sound музыканты исполнят композиции с последнего на сегодняшний день, уже пятого по счету полноформатника «Bingo». Gipsy, 4 cентября.

«Pleasures»

© Пресс-материалы

Гостем очередной серии вечеринок Pleasures в этот раз станет организатор знаменитых тусовок Hotline и «ночной мэр» Петербурга — Kto DJ? Музыкант одним из первых в стране делал драм-н-басс-рейвы и был главным диджеем олимпиады в Сочи. Компанию именитому гостю составит еще один петербуржец — резидент «Горячей линии» VLS, а откроет дискотеку Даша Малыгина. OCSID Bar, 4 сентября.

Summer Sound: Thomas Mraz

© vk.com/thomasmraz

В прошлом участник уфимского объединения Dopeclvb, а затем резидент Booking Machine Томас Мраз числится среди самых заметных русских исполнителей в жанрах нового R’n’B и неосоула. Треки артиста характеризуют глубокий чувственный вокал, изящный флоу и модное динамичное продюсирование. Впрочем, многие из его романтических треков и клипов имеют неожиданную изнанку — за Мразом наблюдается склонность к ироничным, насмешливым жестам или неожиданным жутковатым поворотам. Gipsy, 10 сентября.

«Moscow Music Week. Новый поп: шоукейс «Афиши Daily»

© vk.com/luuniana

На Moscow Music Week «Афиша Daily» выведет на сцену молодых и перспективных поп-артистов, которые лучше многих других схватывают вайб текущего момента. Участница электронного трио Sewage Sour Александра Москалец, выступающая под псевдонимом Лютик, в противовес моде на исповедальную акустику выдает дерзкий и изобретательный лоуфай-поп. С похожим инструментарием — гитарами, синтезаторами и драм-машинками — работает еще одна участница концерта Луни Ана, чьи треки отличаются мечтательной и камерной атмосферой. Добродушные хаус-истории и гэридж-биты исполнит столичный фрешмен Алмо, а современный многоуровневый электрофанк для танцполов представят резиденты «Мастерской» Ивана Дорна — группа Tihotiho. Powerhouse, 5 сентября.

«ГОСТ звук» х Roots United»

Zumvo

Петербуржцы Roots United и москвичи «ГОСТ звук» устраивают совместную вечеринку на подмосковном Дипломатическом пляже. От первых будут задумчивый Hoopa и ловкий Shutta, а вторые едут во главе с создателем «ГОСТа» Low808, Винтажнайком (Vtgnike), эклектичным хаус-продюсером OL. Обязателен к посещению лайв Зумво, который делает восхитительные электронные коллажи на стыке эмбиента, киберпанка и психоделической музыки. The Dip, 5 сентября.

Present Is Perfect

Нина Кравиц

Петербургский фестиваль Present Perfect в этом году не состоялся из‑за пандемии, но в качестве компенсации организаторы устраивают большую фестивальную вечеринку. На ней сыграет весь авангард современной электроники с участием интернациональных звезд — среди них важнейшая техно-диджейка страны и основательница лейбла «трип» Нина Кравиц, один из главных новичков последних пяти лет Владимир Дубышкин, альтер эго Мирабеллы Карьяновой Shadowax (основной проект девушки — модулярная электроника под именем Ishome). Также за пультом можно будет увидеть востребованного сибирского продюсера Рому Цукермана, Женю Клепалова с его новым проектом Void of Gene и других артистов. Пространство «К-30», 11 сентября

«Любимовка-2020»

Фестиваль молодой драматургии Любимовка — это независимый коллективный проект российских драматургов, цель которых — дать молодым авторам возможность быть услышанными. Организаторы отдают предпочтение пьесам, которые передают уникальное и свежее авторское видение, затрагивают актуальные темы, написаны современным языком и оригинальны по форме, а также произведениям с живыми персонажами, увлекательным сюжетом и запоминающимися образами. В этом году работы будут представлены в форме режиссерских читок, а после пройдут обсуждения с участием режиссеров и драматургов. Площадка «8/3», 5–12 сентября.

Выставка «Твое сознание не знает границ»

© Центр современного искусства «Винзавод»

Инсталляция «Твое сознание не знает границ» выстроена на основе чередования работ художников, где Юлия Вирко погружает зрителя в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд — в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются. Художники размышляют о состоянии раздвоенности, о грани между воспоминаниями и воображением, а общий для них метод состоит в комбинировании, наслоении и коллаже. Центр современного искусства «Винзавод», до 27 сентября.

«Москва Наума Грановского 1920–1980»

© Центр фотографии им. братьев Люмьер

«Москва Наума Грановского» — большой ретроспективный проект, объединяющий знаменитые фотографии старой Москвы 20-х годов и сталинского периода, а также менее известные работы, созданные фотографом в эпоху советского модернизма. Более ста работ автора, представленных на выставке, покажут, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении шестидесяти лет. Это позволит зрителям не только вспомнить о забытых страницах в истории города, но и оценить то, что мы теряем на глазах сегодня. Центр фотографии им. братьев Люмьер, до 31 октября.

Выставка «Collectible Art. Объединяя искусство и дизайн»

Коллекционный дизайн и современное искусство соседствуют в частных коллекциях, на музейных выставках или ярмарках, поэтому часто возникают споры, равноправны ли они. Является ли дизайн искусством и может ли искусство становиться частью дизайна? Выставка стирает дисциплинарные границы и уравнивает дизайн с произведениями искусства. Вдохновляясь предметами Vitra, художник Миша Никатин создает пространство коллекционных вещей — будь это настоящий предмет дизайна или его «портрет» на холсте. В экспозиции также представлены культовые объекты пионеров модернизма Жана Пруве и Чарльза и Рей Имзов, сотворивших знакомую нам сегодня историю дизайна. Пространство «Рихтер», 6–19 сентября.

Литературные вечера в «Доме с маяком»

Благотворительный фонд «Дом с маяком» продолжает цикл встреч, на которых известные люди рассказывают о книгах, которые их впечатлили или оказали на них влияние. Гостем следующего события цикла станет Юрий Быков — российский режиссер, известный широкому зрителю по фильмам «Дурак» и «Майор», а модератором диалога станет литературный критик Галина Юзефович. Еврейский музей и центр толерантности, 6 сентября.

Выставка «I Am Artist»

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