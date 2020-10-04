Трамп сообщил, что ему уже лучше. Ранее медики говорили о его плохом самочувствии из‑за коронавируса

«Я приехал сюда и чувствовал себя не так уж хорошо, но теперь чувствую себя лучше <…> Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», — сказал Трамп в опубликованном в Twitter видеообращении.

Президент США Дональд Трамп , который проходит лечение от коронавируса, записал видеообращение к американцам. Он заявил об улучшении самочувствия, а также пообещал, что в скором времени продолжит участие в предвыборной гонке.

Американский лидер отметил, что заболевание коснулось миллионов людей во всем мире, поэтому он считает, что «борется» с COVID-19 за них всех, а не только за американцев.

О том, что Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. В Белом доме тогда сообщили, что глава государства в ближайшие дни будет работать из президентского офиса в военном госпитале имени Уолтера Рида.

Позже Трамп написал пост в Twitter, в котором поблагодарил врачей и сообщил о хорошем самочувствии. Его лечащий врач Шон Конли в ходе брифинга также заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», отметив прогресс в борьбе с болезнью.

Однако затем ряд крупнейших американских СМИ со ссылкой на источник написали, что некоторые показатели состояния здоровья Трампа в последние сутки «внушали большое беспокойство». В Белом доме эту информацию подтвердили, заявив, что в пятницу утром глава США испытывал резкое снижение уровня насыщения крови кислородом. К настоящему моменту у Трампа нет повышенной температуры, уровень сатурации (насыщения крови кислородом) также находится в норме, отметили в аппарате президента.