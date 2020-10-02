перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российская тяжелоотлетка рассказала о дискриминации со стороны сотрудников аэропорта 12:56
Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Джентельменов» 11:59
Рейтинг Навального вырос за год более чем в два раза 11:20
В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса. Впервые с мая 11:07
ЕС объявил о санкциях против белорусских чиновников. Лукашенко среди них нет 10:54
«Яндекс.Музыка» Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство»
Монеточка выпустила новый альбом «Декоративно-прикладное искусство» 10:22
«Мумий Тролль» выпустил новый альбом «Призраки завтра». На нем есть фит со Скриптонитом! 9:58
Сергей Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве близка к критичной 9:30
Трамп заразился коронавирусом 8:09
Gorillaz выпустили клип на песню «The Pink Phantom», записанную вместе с Элтоном Джоном и 6lack Вчера в 22:55
Billie Eilish/YouTube Билли Айлиш представила клип на песню «No Time to Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила клип на песню «No Time to Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде Вчера в 22:15
На «Госуслугах» пропал пункт о замене паспорта по причине изменения пола Вчера в 21:47
«Не допускайте ошибок»: белорусам рассылают сообщения с предупреждениями о недопустимости протестов Вчера в 20:45
Интервью Алексея Навального, трейлер сиквела «Бората» и другие новости дня Вчера в 20:15 Дайджест
Исследование: вино помогает избежать болезней Альцгеймера и Паркинсона Вчера в 19:50
В Чернобыле появится первый веломаршрут Вчера в 17:58
Борат надевает маску Дональда Трампа в первом трейлере сиквела комедии Вчера в 17:40
Alex Haney/Unsplash Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту
Студенты МГУ смогут получить зачет по физкультуре, сдав нормативы по киберспорту Вчера в 17:36
Навальный дал первое интервью после выхода из комы. Вот главное, о чем он рассказал Вчера в 17:15
Мессенджер фейсбука объединили с личными сообщениями в инстаграме Вчера в 17:13
Отключить рекламу

Трамп заразился коронавирусом

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:09

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Сегодня я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдем через это вместе», — написал американский лидер.

Трамп и его супруга сдали в четверг экстренный тест на коронавирус после того, как заболевание было обнаружено у советницы американского президента Хоуп Хикс. Она ежедневно контактировала с первым лицом государства.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно! Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина», — писал Трамп.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Хикс сопровождала Трампа в недавних предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту. О плохом самочувствии она сообщила еще в Миннесоте, из‑за чего была изолирована от остальных в самолете на обратном пути в Вашингтон.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

Другие материалы по темам

Теги
Bloomberg
Люди
Дональд Трамп
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить