Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Сегодня я и первая леди сдали положительный тест на COVID-19. Мы немедленно уходим на карантин и начинаем лечение. Мы пройдем через это вместе», — написал американский лидер.

Трамп и его супруга сдали в четверг экстренный тест на коронавирус после того, как заболевание было обнаружено у советницы американского президента Хоуп Хикс. Она ежедневно контактировала с первым лицом государства.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно! Первая леди и я ждем результатов наших тестов. Тем временем мы начинаем соблюдение карантина», — писал Трамп.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Хикс сопровождала Трампа в недавних предвыборных поездках в Кливленд и Миннесоту. О плохом самочувствии она сообщила еще в Миннесоте, из‑за чего была изолирована от остальных в самолете на обратном пути в Вашингтон.