Группа «Мумий Тролль» представила сингл с будущего альбома

Группа «Мумий Тролль» представила сингл «Тот день когда». Как рассказали «Афише Daily», песня войдет в новый альбом коллектива «После зла».

«Мы начали записывать наш альбом еще в 2019 году, не подозревая о том, что закончить его будет проблематично из‑за будущей пандемии, неожиданного мирового зла; поэтому, когда наши поклонники начали спрашивать, когда же новый альбом, наконец, выйдет в свет, ответ был найден в одной из строчек песен «После зла», — рассказывает Илья Лагутенко.

Альбом выйдет 4 декабря 2020 года. После релиза музыканты отправятся в тур в его поддержку.