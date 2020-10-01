На «Госуслугах» пропал пункт о замене паспорта по причине изменения пола

На портале «Госуслуг» (это единый портал государственных и муниципальных услуг) пропала услуга по замене паспорта в связи с изменением пола. Внимание на это обратили пользователи твиттера.

Представители «Госуслуг» заявили, что данная услуга больше не предоставляется на портале в электронном виде. Некоторые пользователи отправили запросы о причинах произошедшего, им ответили, что услугу убрали по требованию МВД.

«Афиша Daily» также направила запрос, на момент публикации новости ответ получен не был.

В июле группа сенаторов, в том числе Елена Мизулина, внесла в Государственную думу серию законопроектов, вносящих изменения в семейное законодательство. Один из них предлагает запретить людям, сменившим пол, вступать в браки и усыновлять детей.

Мизулина пояснила, что изменения в законодательстве обусловлены новыми положениями Конституции, а именно поправкой, утверждающей институт брака как союз мужчины и женщины.