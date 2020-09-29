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Disney снимет сиквел «Короля Льва»

Анастасия Цой
Сегодня в 20:29

Disney снимет продолжение ремейка «Короля Льва». Режиссером, как пишет Deadline, станет Барри Дженкинс, постановщик картин «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Лунный свет», получившей главный «Оскар» в 2017 году.

Сценарий сиквела напишет автор первой части Джефф Натансон. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако, по информации издания, второй фильм расскажет предысторию льва Муфасы.

«Король Лев» — ремейк одноименного мультфильма 1994 года — вышел на экраны в 2019 году. Он собрал в прокате 1,6 млрд долларов и стал самым кассовым мультфильмом в истории. Правда, не всем он понравился: один из художников, работавших над оригинальным мультфильмом, раскритиковал ремейк и заявил, что его сняли лишь с желанием заработать как можно больше денег.

Ранее «Афиша Daily» поговорила с актерами Сетом Рогеном и Билли Айкнером, которые озвучили Тимона и Пумбу в фильме Disney, а также с Дональдом Гловером, голосом которого говорил повзрослевший Симба. Рецензию Алисы Таежной на этот фильм можно прочитать здесь.

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