Актер Кайл МакЛаклан станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia

Актер Кайл МакЛаклан, известный по роли в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia. Об этом организаторы объявили в группе в «ВКонтакте».

МакЛаклан представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом», в котором он снимался вместе с Томом Харди. В российский прокат картина выйдет 1 октября, трейлер можно посмотреть здесь. Также актер пообщается с поклонниками и ответит на их вопросы.

Comic Con Russia пройдет с 3 по 4 октября. Все мероприятия из‑за пандемии коронавируса будут в онлайн-формате. Основные события фестиваля перенесены на 2021 год. В следующем году попасть на Comic Con Russia можно будет по билетам, купленным на мероприятия этого года.