Фестивали «Игромир» и Comic Con Russia в этом году пройдут онлайн

Фестивали «Игромир-2020» и Comic Con Russia в этом году пройдут в онлайн-формате, а основные события перенесены на следующий год. Об этом организаторы мероприятий сообщили в соцсетях.

Сообщения идентичные (их можно посмотреть здесь и здесь). Уточняется, что в онлайн-формате в этом году фестивали пройдут с 3 по 4 октября, зрителей ждут эксклюзивные материалы о готовящихся играх и фильмах, презентации комиксов, розыгрыши призов и интерактивный конкурс косплея.

«С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем», — заявили организаторы.

В 2021 году «Игромир-2020» и Comic Con Russia пройдут с 7 по 10 октября в выставочном комплексе «Крокус Экспо». Туда можно будет пройти по билетам, купленным на мероприятия этого года (всем, кто их приобрел, организаторы пообещали специальные подарки).

В 2019 году с 3 по 6 октября одновременно прошли шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и 14-й по счету «Игромир». Одним из самых главных событий фестивалей стал визит гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы и актера Мадса Миккельсена, приехавших в Москву презентовать свою новую видеоигру Death Stranding. «Афиша Daily» тогда выпустила видеоотчет о том, что происходило на фестивалях.