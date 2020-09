Стало известно название второй части «Бората»

На сайте Гильдии сценаристов появилось полное название второй части фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Об этом пишет The Guardian.

Фильм будет называться «Борат. Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан» («Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan»). Первая часть называлась «Борат: Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана».

Издание отмечает, что фильм снимали во время пандемии коронавирусной инфекции. При этом известность первого псевдодокументального фильма привела к тому, что Борат уже не мог так же просто брать интервью у простых людей на улицах, поэтому ему приходилось делать это в разных масках — с разной степенью успеха.