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Стало известно название второй части «Бората»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:26

На сайте Гильдии сценаристов появилось полное название второй части фильма «Борат» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Об этом пишет The Guardian.

Фильм будет называться «Борат. Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан» («Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan»). Первая часть называлась «Борат: Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана».

Издание отмечает, что фильм снимали во время пандемии коронавирусной инфекции. При этом известность первого псевдодокументального фильма привела к тому, что Борат уже не мог так же просто брать интервью у простых людей на улицах, поэтому ему приходилось делать это в разных масках — с разной степенью успеха.

Официально о новом фильме про Бората пока практически ничего неизвестно. Однако в соцсетях неоднократно появлялись кадры съемок этой картины. Кроме того, Сашу Барона Коэна видели на митинге ультраправых в США, где он пел с другими националистами песню об Обаме.

Первая часть фильма о Борате вышла в 2006 году — она была очень успешной, собрав в прокате 262 млн долларов по всему миру. Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.

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