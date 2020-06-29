Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов и спел расистскую песню про Обаму. Ему подпевали!

Английский комик Саша Барон Коэн, исполнитель главной роли в фильме «Борат» и ведущий шоу «Who Is America?», проник на митинг консерваторов в штате Вашингтон, замаскировавшись под реднека.
На сцене он исполнил расистскую песню, в которой призвал заразить «уханьским гриппом» Барака Обаму, оправить в тюрьму Хиллари Клинтон и «нашинковать, как это принято у саудовцев», представителей ВОЗ. Коронавирус он назвал в песне обманом, который придумали либералы.
Некоторые участники митинга подпевали Коэну — они также требовали заразить «уханьским гриппом» Барака Обаму и сотрудников CNN, которые обвиняются в песне в распространении фейковых новостей.
Как уточняет Variety, митинг под названием «Марш за наши права» устроило в Вашингтоне ультраправое движение Washington Three Percenters. На него собрались около 500 человек. По сообщениям из соцсетей, Коэн прикинулся на акции лидером политической группы, который предложил спонсировать мероприятие. На «Марш за наши права» актер пришел с охранниками — они не давали организаторам вывести его со сцены или отключить микрофон.
Британский комик Саша Барон Коэн прославился своими пранками в образах английского джанглиста Али Джи, вымышленного казахского репортера Бората Согдиева и австрийского гомосексуала Бруно. Последний его проект — сатирическое шоу «Who Is America» — выходил на канале Showtime в 2018 году. Подробнее о нем можно прочитать здесь.