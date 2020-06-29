Саша Барон Коэн проник на митинг консерваторов и спел расистскую песню про Обаму. Ему подпевали!

Английский комик Саша Барон Коэн, исполнитель главной роли в фильме «Борат» и ведущий шоу «Who Is America?», проник на митинг консерваторов в штате Вашингтон, замаскировавшись под реднека.

На сцене он исполнил расистскую песню, в которой призвал заразить «уханьским гриппом» Барака Обаму, оправить в тюрьму Хиллари Клинтон и «нашинковать, как это принято у саудовцев», представителей ВОЗ. Коронавирус он назвал в песне обманом, который придумали либералы.

Некоторые участники митинга подпевали Коэну — они также требовали заразить «уханьским гриппом» Барака Обаму и сотрудников CNN, которые обвиняются в песне в распространении фейковых новостей.