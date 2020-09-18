The Smashing Pumpkins анонсировали двойной альбом и показали трейлер своего мультфильма

Альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустит 27 ноября свой одиннадцатый студийный альбом «Cyr». Пластинка будет двойной, в нее войдут 20 новых треков.
В конце лета The Smashing Pumpkins неожиданно выпустили сразу две песни и клипы к ним. Одна из них оказалась заглавной с грядущего альбома.
«Cyr» — это антиутопичное безумие. Вроде как одна душа против всего мира на фоне сменяющих друг друга взглядов и ускоренного времени. По мне, это одновременно и надежда, и снисходительность всего того, что возможно и невозможно силой веры», — так объяснил суть клипа к ней фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган. Похоже, на самом деле он имел в виду весь альбом.
Вместе с анонсом пластинки группа выпустила и трейлер готовящегося анимационного шоу «In Ashes», над которым работает Билли Корган. Известно, что оно будет состоять из пяти эпизодов, два из которых покажут 25 сентября.
Новый альбом группы станет второй совместной работой оригинального состава группы с 2000 года, когда вышел «Machina». Первая пластинка воссоединения имела длинное название — «Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun» — и вышла в 2018 году.