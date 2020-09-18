The Smashing Pumpkins анонсировали двойной альбом и показали трейлер своего мультфильма

Альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустит 27 ноября свой одиннадцатый студийный альбом «Cyr». Пластинка будет двойной, в нее войдут 20 новых треков.

В конце лета The Smashing Pumpkins неожиданно выпустили сразу две песни и клипы к ним. Одна из них оказалась заглавной с грядущего альбома.

«Cyr» — это антиутопичное безумие . Вроде как одна душа против всего мира на фоне сменяющих друг друга взглядов и ускоренного времени. По мне, это одновременно и надежда, и снисходительность всего того, что возможно и невозможно силой веры», — так объяснил суть клипа к ней фронтмен The Smashing Pumpkins Билли Корган. Похоже, на самом деле он имел в виду весь альбом.

Вместе с анонсом пластинки группа выпустила и трейлер готовящегося анимационного шоу «In Ashes», над которым работает Билли Корган. Известно, что оно будет состоять из пяти эпизодов, два из которых покажут 25 сентября.