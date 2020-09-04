Beastie Boys выпустят коллекцию своих лучших хитов

В альбом попадут 20 классических треков группы, записанных за более чем 30 лет ее существования (включая, например, «Intergalactic», «Sabotage», «So What'Cha Want» и другие легендарные песни). Сборник выйдет на CD и двух виниловых пластинках.23 октября, предзаказ открыт здесь .

В конце прошлого мая Amazon Music выпустил документальную короткометражку «Still Ill: 25 Years of Ill Communication» в честь 25-летия четвертого студийного альбома Beastie Boys «Ill Communication», а в этом году вышла полнометражная документалка от режиссера Спайка Джонза — дополнение к опубликованным в 2018 году мемуарам участников группы Майкла Даймонда и Адама Горовица «Beastie Boys Book», с которыми они в апреле 2019 года отправились в книжный тур. К премьере фильма «Афиша Daily» взяла интервью у Спайка Джонза и участников Beastie Boys.