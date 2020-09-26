В России создадут партию имени Эдуарда Лимонова

Незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске. Вместо нее создадут новую партию под названием «Другая Россия Э. В. Лимонова».

«Мы остаемся верными идеалам Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», — говорится в заявлении.

Руководящим органом новой партии стал политсовет и координаторы. «Интерфакс» пишет, что учредительный съезд пройдет в течение года.

Партия «Другая Россия» была основана в 2010 году Эдуардом Лимоновым и членами его Национал-большевистской партии, которая была признана экстремистской и запрещена несколькими годами ранее. Ей несколько раз отказывали в регистрации.

Эдуард Лимонов умер в марте в возрасте 77 лет. «Афиша Daily» написала его некролог.