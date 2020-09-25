Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета», известную как община Виссариона

Прокуратура обратилась в Красноярский краевой суд с требованием ликвидировать религиозную организацию «Церковь последнего завета», также известную как община Виссариона. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры России.

По мнению экспертов, «в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности, суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведение, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака».

Как отмечает прокуратура, последователям «Церкви последнего завета» запрещали высказывать свои мысли, желания и потребности «под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества». В ведомстве считают, что в организации наносили вред психическому здоровью людей и посягали на их права и свободы.

Ранее на этой неделе центральный районный суд Новосибирска арестовал основателя и двух руководителей общины Виссариона: Сергей Тороп (Виссарион), Владимир Ведерников и Вадим Редькин помещены под стражу до 22 ноября.

Религиозная организация «Церковь последнего завета» официально зарегистрирована в Министерстве юстиции России. Количество последователей общины составляет более десяти тысяч человек, большинство из них проживают в Красноярском крае. Им нельзя пить, курить, обмениваться деньгами, а их жизнь проходит в деревянном доме за счет натурального хозяйства. Однако в последние годы в общине появились мобильные телефоны, телевизоры и спутниковые тарелки.

Сергея Торопа его последователи называют «Сибирским Иисусом», его община на протяжении последних 30 лет вызывает интерес у журналистов и документалистов со всего мира. Так, эстонский документальный фильм «Христос живет в Сибири» показали на фестивале «Артдокфест» в Москве.

В 1995 году последователи Торопа построили «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сейчас на его территории проживают более 100 человек, однако практически все деревни в радиусе 100 километров от «Города Солнца» также заполнены адептами Виссариона.

Последние обыски в общине Виссариона проходили в феврале 2020 года, а расследования правоохранительных органов идут уже последние несколько лет. Они связаны с работой школы «Истоки», которая содержится на средства общины. Следователи проводили опросы, не применяется ли к детям физическое или моральное насилие и не подвергаются ли они гипнозу. Кроме того, в СК поступало несколько анонимных жалоб на педофилию внутри общины.

Ранее региональные СМИ несколько раз писали о смертях, которые происходили на территории коммуны. Например, в лесу, около «Города Солнца», зимой обнаружили труп голой женщины, другая покончила с собой возле портрета Виссариона. Также его последователи отказываются от доказательной и традиционной медицины, поэтому часто умирают от осложнений различных болезней.

Кроме того, Торопа неоднократно обвиняли в мошенничестве и поборах внутри общины — каждый ее член должен отдавать ему минимум 10% от всех своих доходов ежемесячно. В августе 2020 года жительница Москвы обвинила Торопа в том, что он обещал построить ей жилье в деревне на деньги, которая москвичка получила после продажи квартиры в столице, однако этого так и не произошло.