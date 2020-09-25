Соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов написал ее продолжение — «Ясно, понятно». Книга поступит в продажу в конце ноября — начале декабря 2020 года, сейчас ее предзаказ доступен на сайте издательства «Альпина».

«Если «Пиши, сокращай» посвящена чистоте и структуре текста, то «Ясно, понятно» о том, как правильно использовать контекст, как управлять интересом читателя и как подавать текст, чтобы читатель быстро его понимал», — рассказал Ильяхов.