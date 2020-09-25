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У книги «Пиши, сокращай» выйдет продолжение — «Ясно, понятно»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:44

Соавтор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов написал ее продолжение — «Ясно, понятно». Книга поступит в продажу в конце ноября — начале декабря 2020 года, сейчас ее предзаказ доступен на сайте издательства «Альпина».

«Если «Пиши, сокращай» посвящена чистоте и структуре текста, то «Ясно, понятно» о том, как правильно использовать контекст, как управлять интересом читателя и как подавать текст, чтобы читатель быстро его понимал», — рассказал Ильяхов.

«Пиши, сокращай» была написана Ильяховым в соавторстве с Людмилой Сарычевой, с которой они вместе основали проект для редакторов и авторов «Главред». Книга появилась на полках российских магазинов в 2016 году и стала бестселлером в своей категории.

«Пиши, сокращай» посвящена информационному стилю — формату письма, направленному на максимальную ясность и краткость сказанного. «Афиша Daily» включала произведение Ильяхова и Сарычевой в десятку книг, которые откроют в вас новые таланты.

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