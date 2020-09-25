Московскую систему видеонаблюдения запустили еще в 10 городах России

Компания NtechLab запустила тестирование системы распознавания лиц, аналогичную московской, в десяти крупных городах России. Камеры позволят штрафовать нарушителей карантина и быстрее задерживать преступников, пишет «Коммерсантъ».

В каких именно городах внедрили системы отслеживания жителей по биометрическим данным, неизвестно — компания отказалась раскрыть эту информацию, опасаясь срыва будущих тендеров. NtechLab предоставила изданию информацию только по Нижнему Новгороду — там будет установлено около 3 тыс. камер с системой распознавания.

Устройства появятся на остановках транспорта, в общественных пространствах и на домофонах. «Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц», — рассказал сооснователь NtechLab Александр Кабаков.

Стоимость проекта не раскрывается — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что называть цифры пока преждевременно, а в NtechLab отказались раскрыть эту информацию. Опрошенные изданием участники рынка оценивают внедрение системы в одном крупном городе в 100–110 млн рублей.

Собеседники издания сходятся во мнении, что массового внедрения систем распознавания лиц в регионах России в ближайшее время ожидать не стоит. Федерального финансирования на всех не хватит, а тратить собственный бюджет готовы немногие регионы.

В Москве городская система распознавания лиц заработала с февраля 2020 года. Все городские камеры — а их 160 тыс. — оборудовали технологией распознавания. В сентябре аналогичную систему планировалось запустить и в столичном метро.

Против распознавания лиц выступают многие активисты и жители города: в прошлом году москвичка Алена Попова требовала признать незаконным применение этой технологии в городской системе наблюдения. По ее словам, данные системы использовали при вынесении ей штрафа за пикет у Госдумы. Ее иск был отклонен.

Недавно волонтер «Роскомсвободы» смогла купить в интернете отчет о своих перемещениях за месяц. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. Организация потребовала через суд запретить городскую систему распознавания.