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Netflix впервые покажет российский документальный фильм. Им станет лента Ангелины Голиковой «Кресты»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:51

Стриминговый сервис Netflix впервые покажет российский документальный фильм. Им станет лента Ангелины Голиковой «Кресты», сообщает сайт телеканала «Россия 1».

Картина рассказывает об истории легендарной петербургской тюрьмы, в которой в разное время сидели Константин Рокоссовский, Казимир Малевич и Иосиф Бродский. Фильм, продюсерами которого стали Сергей Мирошниченко и Мария Финкельштейн, появится на Netflix с 1 января 2021 года.

До этого ленту можно будет посмотреть на международных кинофестивалях. Сценарий документального фильма Мирошниченко разработал вместе с Елизаветой Конякиной.

В 2017 году Мирошниченко и Голикова уже работали вместе над другим проектом телеканала «Россия 1» — документальным фильмом «Дно», посвященным 100-летию революции. Самой известной работой Мирошниченко является документальный цикл «Рожденные в СССР», его режиссер снимал с 1991 по 2012 год.

Ранее журнал Forbes опубликовал топ-10 самых популярных сериалов лета 2020 года, среди них оказалось два документальных проекта — «Неразгаданные тайны» и «Последний танец».

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